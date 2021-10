“Un ‘clan’ danneggia Donnarumma”: la nuova ricostruzione sul PSG

Gigio Donnarumma danneggiato al PSG a causa della grande colonia sudamericana, che spinge per Keylor Navas titolare.

Giunti a buona parte della prima della stagione calcistica, il PSG di Pochettino prende sempre più forma. Ciò che sembra evincere con facilità è che prevale in campo e numericamente la presenza di sudamericani come punto di forza della squadra. Si tratta di un vero e proprio “clan”, che potrebbe danneggiare i nuovi come Gigio Donnarumma e Wijnaldum.

PSG, Donnarumma non emerge a causa del “clan”

Ad avanzare la ricostruzione è stato ‘l’Equipe’. Il quotidiano francese ha analizzato la difficoltà nello gestire uno spogliatoio con tutti calciatori così importante e singolarmente vincenti, ai quali in estate si sono aggiunti altrettanti nome altisonanti, come sono Messi, Hakimi, Ramos, Donnarumma e Wijnaldum. Mettere ordine e priorità all’interno di uno spogliatoio con così tanta varietà di campioni può risultare arduo ma c’è sempre qualcuno che la spunta. In questo caso sarebbero i sudamericani. Di loro si dice che siano quasi un gruppo “autogestito”.

Indubbiamente, il fattore linguistico favorisce la formazione di un piccolo “clan” con tradizioni e cultura più simili, e ad esempio Mbappé ha imparato a parlare fluentemente lo spagnolo. Di Maria, Icardi, Paredes, Messi, Neymar, Marquinhos, Rafinha e Keylor Navas si comprendono e comprendono Pochettino alla perfezione. Secondo le ricostruzioni, ciò starebbe generando delle difficoltà oggettive anche all’italiano Donnarumma, che non riesce a mettersi adeguatamente in mostra. Il “clan” spingerebbe per la titolarità di Navas, con il quale la coesione è perfetta anche lontano dal campo e sull’erba riesce a comunicare bene con i compagni. Un aspetto che potrebbe determinare in negativo l’affermazione di Donnarumma al PSG.