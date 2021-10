Perché il prossimo gol di Insigne sarà il più importante

Doppietta al Bologna per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli attende la prossima rete, sarà la più importante per un semplice motivo

Il prossimo gol sarà più importante. Festeggiando per gli ultimi, Lorenzo Insigne pensa al successivo. Il capitano del Napoli è stato assoluto protagonista nel trionfo degli azzurri contro il Bologna. Due reti su rigore e oltre un’ora in campo di altissima qualità. Quando è uscito, ha ricevuto l’applauso del pubblico dello stadio Maradona. Riscatto totale dopo l’errore dal dischetto contro il Torino. Insigne aveva sempre avvertito la fiducia di allenatore e compagni e ha ringraziato tutti a fine partita. Ora testa al prossimo gol. Perché è così importante?

Insigne e l’attesa per il ‘gol storico’

Lorenzo Insigne è a quota 4 gol in campionato (tutti su rigore), 5 stagionali (con quello splendido al Legia Varsavia) e 114 da quando veste la maglia del Napoli. Il capitano azzurro è ad una sola lunghezza dal terzo posto della speciale classifica dove c’è Maradona (115). Basta un’altra rete per agganciare l’argentino entrando così nel podio dei bomber azzurri.

Un traguardo prestigioso che il numero 24 azzurro spera di tagliare presto. In vetta c’è sempre Mertens (135) seguito da Hamsik (121). Insigne, in attesa di novità sul rinnovo, prova a guadagnare terreno, conquistando posizioni. Dopo Maradona c’è Marek. Poi, dovesse restare a Napoli, avrebbe tutto il tempo per raggiungere anche il belga.