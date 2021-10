“Allegri messo in discussione”: lo scenario che stravolge la Juventus

La classifica non soddisfacente e le recenti sconfitte preoccupano la Juventus. Addirittura c’è chi paventa clamorosi rumors su Allegri.

L’inizio di stagione della Juventus desta particolari preoccupazioni, sia in società che tra i tifosi bianconeri. Nonostante l’addio di Andrea Pirlo ed il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri le cose non sono cambiate ed anzi il club bianconero sta facendo addirittura peggio rispetto alla scorsa stagione.

Al momento la Juve è settima in classifica, ha evidenti problemi sia nel reparto offensivo che difensivo e dista già ben tredici punti dalle capoliste Milan e Napoli.

Juventus, emergono i primi rumors sull’addio di Allegri

La sconfitta contro il Sassuolo ha portato ulteriori crepe nell’ambiente bianconero, i tifosi insorgono e crescono le critiche. Addirittura secondo la Gazzetta dello Sport ci sarebbero i primi scricchiolii sul futuro di Allegri.

Massimiliano Allegri è blindato da un super contratto quadriennale di circa 7 milioni a stagione, ma la dirigenza ed i tifosi si attendono presto una forte reazione, già nell’insidiosa trasferta di Verona. In caso contrario le voci potrebbero aumentare ed il futuro del tecnico bianconero diventare davvero in bilico.