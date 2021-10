Non solo Lautaro: l’Inter prepara un doppio regalo di Natale

L’Inter, dopo aver blindato Lautaro Martinez, punta a chiudere a breve le trattative per i rinnovi di contratto di Barella e Brozovic.

Lautaro Martinez è un caso chiuso. L’argentino, nelle scorse ore, ha infatti ufficialmente firmato il rinnovo del contratto a 6 milioni netti all’anno legandosi all’Inter fino al 2026. Ora sulla scrivania dell’amministratore delegato Beppe Marotta ci sono i dossier riguardanti Nicolò Barella e Marcelo Borozovic. Due trattative che il dirigente vuole chiudere a breve. Quella con il centrocampista in particolare, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, è già delineata.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, vicino l’accordo con Barella

Al giocatore è stato offerto un contratto fino al 2026 con uno stipendio a salire di 4.5 milioni e la promessa di diventare il nuovo capitano della squadra. L’accordo, inoltre, non prevede alcuna clausola rescissoria. I contatti tra le parti sono frequenti e la fumata bianca appare dietro l’angolo: la speranza di Marotta è quella di arrivare alle strette di mano addirittura prima del derby (in programma il 7 novembre). Difficile, ma non impossibile.

LEGGI ANCHE >>> Inter, l’affare più atteso ora è ufficiale: arriva il comunicato

Più complessa, invece, la situazione di Brozovic che finora guadagna 3.5 milioni ed ambisce a cifre superiori. Il croato, finora, ha preferito rimandare gli incontri con la dirigenza al fine di valutare bene il proprio futuro. Il club è pronto a mettere sul piatto 4.5 milioni fino al 2025 più alcuni bonus ed a breve gli chiederà un nuovo summit. Il giocatore, nel frattempo, è finito nel mirino del Milan (che sogna il contro-sgarbo dopo l’affare Calhanoglu), del “nuovo” Newcastle e del Paris Saint Germain. Marotta, dal canto suo, vorrebbe chiudere entro dicembre.