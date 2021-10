Messi fa tremare il PSG: Icardi lo rimpiazza, il motivo

Il PSG ha vinto in rimonta contro il Lille 2-1 questa sera, ma Messi sta facendo preoccupare il tecnico Pochettino.

Da pochi minuti è terminato il big match della dodicesima giornata di Ligue 1 tra PSG e Lille con il risultato di 2-1 a favore della squadra di Pochettino. Gli ospiti erano passati in vantaggio al 31′ grazie a David, ma poi hanno dovuto alzare bandiera bianca dopo aver subito le reti di Marquinhos al 74′ e di Di Maria al 88′.

Con questa vittorai il PSG rafforza il primato, portando, in attesa delle gare del weekend, a dieci punti il distacco dal Lens secondo. Nel primo tempo i campioni in carica di Francia hanno giocato meglio dei parigini. Proprio durante l’intervallo c’è stato il cambio tra Messi ed Icardi che ha fatto molto discutere.

PSG, ulteriore problema muscolare per Messi

Secondo quanto riportato da ‘Prime Video’, Messi è stato sostituito a causa di un ulteriore problema muscolare. L’ex Barcellona era già in dubbio per la gara contro il Lille e la sua presenza con il Lipsia in Champions League della settimana prossima è in forte dubbio. Pochettino ha dovuto fare meno anche di Mbappé questa sera.

Anche l’attaccante francese è out per infortunio e cercherà di rientrare nel match contro i tedeschi. Messi ha giocato sette gare con la maglia del PSG, segnando tre gol ma tutte in Champions League. La ‘Pulce’ ancora deve siglare una rete in Ligue 1. I tifosi del PSG sperano che il suo infortunio non sia nulla di grave.