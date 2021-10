“Avranno un problema”: Mihajlovic e la previsione più in voga sul Napoli

Mihajlovic, nel post-partita di Napoli-Bologna, parla dei problemi che la squadra di Spalletti dovrà affrontare durante la Coppa d’Africa.

Sinisa Mihajlovic ha parlato nel post-partita di Napoli-Bologna. Ha elogiato la forza fisica e mentale degli avversari e ha ammesso di tifare per gli uomini di Spalletti per quanto riguarda la possibile lotta scudetto. L’allenatore serbo, però, ha anche aperto e affrontato un discorso spinoso. Quando inizierà la Coppa d’Africa, il 9 gennaio 2022, infatti, il Napoli perderà per un periodo giocatori fondamentali.

Mihajlovic sulla Coppa d’Africa per il Napoli: “Può spostare qualcosa”

Sinisa Mihajlovic ha parlato dunque così, ai microfoni di ‘Sky Sport’, della competizione africana: “La Coppa d’Africa può spostare qualcosa. Anche Barrow andrà. Il Napoli ha tutto per vincere lo scudetto, anche se bisogna vedere cosa accadrà a gennaio quando Luciano Spalletti perderà tre calciatori importanti come Osimhen, Koulibaly e Frank Anguissa. Sarà un problema”.

Ha poi continuato rilasciando dichiarazioni più nello specifico sul centravanti nigeriano: “Su Osimhen, che dire: è fortissimo anche se lo abbiamo contenuto abbastanza bene. Il Napoli ha messo in difficoltà non solo il Bologna, ma tutte le altre squadre”.