Milan, l’attaccante del futuro è in Brasile: spunta la cifra per prenderlo

Il Milan guarda in Brasile per l’attaccante del futuro. Spunta la cifra giusta per assicurarsi la stellina dell’Internacional di Porto Alegre.

In casa Milan il calciomercato non dorme mai, nemmeno quando le sessioni sono ormai lontane. Cosi la dirigenza rossonera non fa altro che guardarsi intorno, per capire effettivamente come rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il ruolo da capolista pesa anche in questo senso, bisogna tenere gli occhi aperti e non farsi sfuggire le occasioni ghiotte che il mercato internazionale propone.

E cosi anche in attacco ci si guarda intorno con grande interesse. Il futuro di Ibrahimovic e Giroud, data anche l’età di entrambi, induce la dirigenza a fare delle valutazioni per capire su chi poter puntare nei prossimi anni. Il Milan, di fatto, già da adesso ha dimostrato di avere grande attenzione anche sui giovani, ed anche la struttura della rosa è una conferma di questo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, dal Brasile l’attaccante del futuro: la cifra del possibile affare

Ed ecco che il Milan, storicamente, spesso guarda anche in Brasile per provare a rinforzare la propria squadra. Manca al club rossonero un giocatore brasiliano che faccia sognare, come fatto in passato da Ronaldinho, Ronaldo, Pato o altri. Ed ecco che l’affare sembra potersi palesare già nelle prossime finestre di mercato.

LEGGI ANCHE >>> “Forse lo faccio”: Gasperini valuta una protesta mai vista prima in Serie A

Inizialmente c’era grande attenzione su Kaio Jorge, finito poi alla Juventus, ma lo sguardo verso il Sudamerica è sempre attento. Ben diciotto gol e quattro assist nel 2021, l’attaccante dell’Internacional Yuri Alberto sembra essere esploso definitivamente, ed ecco che il Milan sembra essere tra i club interessanti al 20enne brasiliano.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, va detto, non ci sarebbero state offerte concrete dal club italiano (si parlava di una proposta da 10 milioni di euro). Si punta, però, a monitorare il giocatore anche nei prossimi mesi. La richiesta dell’Internacional – si legge – si aggirerebbe intorno ai 16-18 milioni di euro.