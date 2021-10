Milan e Napoli, Pazzini snobba l’attacco del club: “Hanno solo…”

Oggi commentatore per ‘DAZN’, l’ex bomber Giampaolo Pazzini non ha dubbi sui rispettivi attacchi: occhio a quello ‘snobbato’

A guardare la classifica, sembra essere tornati agli anni ’80. Stavolta, però, nessun Maradona contro Van Basten: semplicemente, Osimhen contro Ibrahimovic (o chi raccoglie le veci dello svedese, di domenica in domenica). Napoli e Milan sono tornate a duellare per il titolo, con nove vittorie ed un solo pareggio (rispettivamente contro Roma e Juventus) a testa.

Un ruolino di marcia che restituisce l’exploit di ambedue le formazioni, nonché il potenziale a disposizione di Luciano Spalletti e Stefano Pioli. Soprattutto il rossonero, nonostante una rosa molto giovane, può fare affidamento su un comparto offensivo imperniato su due totem (per qualità ed esperienza) come Ibrahimovic e Giroud. Due calciatori che, per Giampaolo Pazzini, rappresentano un vantaggio per i rossoneri, a scapito delle altre.

Pazzini e il confronto Milan-Napoli: “L’attacco dei rossoneri è più esperto”

Ex bomber del Milan (tra le altre) e oggi commentatore per ‘DAZN’, Giampaolo Pazzini non ha dubbi sull’attacco del Diavolo: “Se facciamo un confronto con quelli del Napoli, Ibrahimovic e Giroud sono due attaccanti molto più esperti. E questo può aiutare molto: sanno come muoversi in certi momenti e, soprattutto, sanno come risolvere alcune partite”.

Di qui, il ‘Pazzo’ si sposta sull’uomo che sta determinando le fortune del Napoli: “Osimhen, c’è poco da dire. È forte, ha potenziale da vendere ed è una vera e propria scheggia. Non è un caso che il Napoli, rispetto al Milan, stia puntando molto di più sul solo nigeriano”.