“Spero mi ascolti di più!”, un’altra bordata di Juric a Cairo

Ancora una frecciata tra allenatore e presidente. Cosi Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa, chiamando in causa il presidente Cairo.

L’avventura di Ivan Juric in quel di Torino è cominciata con qualche scaramuccia di troppo. L’allenatore granata, una volta arrivato sulla panchina granata, ha fin da subito denunciato alcune problematiche relative al mercato ed i mancati colpi chiesti in sede di preparazione del progetto tecnico.

Vero è, però, che dopo qualche giorno è stato lo stesso Juric a chiarire come, nella fase finale della sessione estiva, alla fine le richieste siano state esaudite, di fatto allontanando le polemiche iniziale. Un aspetto che, però, è stato lo stesso tecnico croato a rimarcare proprio nelle ultime ore, alla vigilia della sfida che vedrà il suo Torino in campo contro la Sampdoria nel posticipo del sabato sera.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Torino, ancora una frecciata di Juric a Cairo

Juric, di fatto, non è proprio uno che le manda a dire. E cosi è stato ancora l’allenatore, durante la conferenza stampa odierna, a rimarcare quelle che sono state le difficoltà estive soprattutto in termini di comunicazione con la proprietà. L’allenatore ha confermato, ancora una volta, le difficoltà nel vedere esaudite le richieste fatte in estate.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, la Top 11: il Sassuolo anti-Juve al comando

Cosi, proprio parlando di quella che sarà la prossima sessione invernale di calciomercato, l’allenatore del Torino è stato molto chiaro: “Mi auguro che il presidente mi ascolti di più rispetto all’estate, con la mia parola che valga un po’ di più perché non è successo”, le parole di Juric in conferenza stampa.