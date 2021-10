Serie A, la top 11: il Sassuolo anti-Juve al comando

Il Sassuolo, che espugna l’Allianz Stadium, comanda la top 11 della decima giornata della serie A con tre rappresentanti.

Frattesi e Maxime Lopez sono gli eroi del Sassuolo, i protagonisti del trionfo in casa della Juventus per i gol realizzati. I due centrocampisti della squadra di Dionisi non si sono distinti solo per le reti ma anche per la quantità di lavoro prodotta in mezzo al campo.

Berardi completa la tris del Sassuolo per la qualità che ha fatto vedere, con il tiro a giro parato da Perin nel primo tempo, l’assist meraviglioso per la rete di Maxime Lopez. Ha aiutato la squadra nella costruzione, ad uscire con il palleggio da situazioni difficili.

Rui Patricio guida la difesa di SerieANews

Rui Patricio ha tenuto in vita la Roma a Cagliari, sul colpo di testa di Pavoletti ha realizzato una parata prodigiosa che ha impedito ai rossoblù di portarsi sul 2-0, prima della rimonta avvenuta con i gol di Ibanez e Pellegrini.

Una delle certezze dell’Inter è D’Ambrosio, in ogni stagione trova il modo di rendersi protagonista risultando determinante in varie partite. Contro l’Empoli prima ha fatto un salvataggio provvidenziale su Luperto, poi ha realizzato il gol del vantaggio di testa su uno splendido assist di Sanchez.

Ibanez è in un momento esaltante, contro il Napoli è stato tra i migliori in campo, a Cagliari ha realizzato un’altra ottima prestazione condita anche dal gol del momentaneo 1-1.

Il Milan contro il Torino ha fatto fatica, nella ripresa ha pensato soprattutto a difendersi ed è riuscita a portare a casa la vittoria non solo a causa di qualche palla-gol sprecata da Sanabria e compagni ma anche per la prova in fase difensiva.

Tomori spicca più di tutti, ha gamba, forza, intelligenza tattica e buone qualità tecniche.

Dimarco è una delle più belle storie della stagione dell’Inter, è rientrato dal Verona e si sta imponendo tra i protagonisti, vanta già due gol e due assist, ad Empoli è stato decisivo con il gol del 2-0.

Fabian Ruiz e i protagonisti del Sassuolo: la mediana di SerieANews

Fabian Ruiz ha sbloccato il risultato con un gran gol, un tiro di sinistro che si è insaccato sotto l’incrocio dei pali. Il centrocampista spagnolo, con la presenza di Anguissa al suo fianco, ha conquistato la cabina di regia del Napoli, contro il Bologna ha toccato 112 palloni con una precisione del 96% nei passaggi riusciti.

Ci sono poi i centrocampisti del Sassuolo, i protagonisti dell’impresa di Torino: Frattesi e Maxime Lopez, autori dei gol con cui è arrivata la vittoria della squadra di Dionisi.

Frattesi, sin dai tempi del vivaio giallorosso, è uno specialista degli inserimenti senza palla, domenica si è buttato dentro tra De Ligt e Alex Sandro e ha realizzato il gol del momentaneo 0-1.

Maxime Lopez ha qualità nel palleggio, nonostante la struttura fisica non imponente sa uscire bene dalle situazioni difficili proteggendo il pallone con intelligenza. C’è poi il gol al 95′ che sembra facile ma non lo è affatto. È stato bravo nel controllo della palla, ha la personalità di chi è passato per il Velodrome di Marsiglia e il gesto tecnico del pallonetto è delizioso.

Zapata è l’icona dell’attacco della nostra top 11, tra qualità e potenza

Duvan Zapata ha trascinato l’Atalanta sul campo della Sampdoria con potenza fisica, qualità tecniche, aprendo gli spazi per i compagni e determinando tantissimo nell’area avversaria. Il centravanti colombiano ha fatto gol e ha propiziato l’autorete di Asklidsen mescolando fisicità, coordinazione e qualità tecniche.

Berardi non ha fatto gol ma è stato un trascinatore per il Sassuolo a Torino, ha aiutato la squadra ad uscire dalla propria metà campo. C’è tanta qualità nella sua gara, basta ricordare il tiro a giro parato da Perin e l’assist fantastico per il gol di Maxime Lopez.

Pedro non è stato decisivo solo per il gol in Lazio-Fiorentina ma anche per gli strappi, il lavoro nelle due fasi sulla sua corsia. Ha saltato l’uomo, creato superiorità numerica, poi il tiro di sinistro che regala i tre punti alla Lazio è tanta roba.

Ecco la nostra top 11:

(4-3-3): Rui Patricio; D’Ambrosio, Ibanez, Tomori, Dimarco; Fabian Ruiz, Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Zapata, Pedro.