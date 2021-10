Juventus, la tegola è ufficiale: Allegri deve rinunciare al suo campione

Manca Federico Chiesa nella lista dei convocati di Massimiliano Allegri per Verona-Juventus. Il calciatore si è fermato nelle ultime ore.

Domani in campo Verona-Juventus per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri arrivano dalla sconfitta in casa contro il Sassuolo per 1-2 e tanta voglia di rifarsi, rispetto a una stagione che si sta rivelando molto complessa e potrebbe avere delle conseguenze presto. Gli umori della piazza non sono dei migliori, sebbene la stima per Allegri al momento risulti intatta.

Verona-Juventus, i convocati di Allegri: assente Chiesa

Il tecnico Massimiliano Allegri ha diramato quest’oggi la lista dei convocati per il confronto di campionato e si tratta di Szczesny, Pinsoglio, Perin, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani, Arthur, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski, Morata, Dybala, Kaio Jorge.

Recupero, quindi, per Bernardeschi, mentre sono ancora indisponibili sia Kean che De Sciglio. Tuttavia l’assenza che salta all’occhio è sicuramente quella di Federico Chiesa. Il giocatore è stato escluso dal gruppo dei convocati per un problema accaduto da poco. Si tratta, infatti, di un affaticamento muscolare, patito durante gli ultimi allenamenti. Chiesa dovrebbe tornare senza problemi a disposizione per la Champions. Lo riferisce ‘GOAL’.