Allegri furioso dopo la debacle: “Dobbiamo solo stare zitti”

Allegri ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’ della sconfitta rimediata dalla Juventus contro il Verona: “Dobbiamo solo stare zitti”.

Massimiliano Allegri, arrivato anche con un po’ di ritardo rispetto al solito ai microfoni di ‘Dazn’, nel post-partita di Verona-Juventus ha analizzato il match giocato dai bianconeri. Per il tecnico c’è solo da lavorare per ritrovare la vittoria che, per lui appunto, è la prima cosa che conta.

Così è perciò iniziato il discorso di Allegri a ‘Dazn’: “C’è stato un confronto ma le parole ora non servono a niente. C’è solo da lavorare. Abbiamo solo 15 punti e siamo una squadra da metà classifica. Solo con uno spirito diverso ne usciremo fuori perché le qualità della squadra ci sono”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, le parole di Allegri dopo la sconfitta a Verona: “C’è solo da lavorare”

Ecco allora le parole riferite dall’allenatore bianconero a ‘Dazn’: “Non c’è una grande squadra che abbia vinto senza rispetto dell’avversario: non dico che giochiamo con sufficienza ma ci manca la voglia di giocare con cattiveria. C’è solo da stare zitti e lavorare, ho già parlato troppo. Ci manca la voglia di fare la lotta. Il calcio è fatto di contrasti. C’è solo da lavorare e cominciare a fare vittorie“.

LEGGI ANCHE >>> “È stato un disastro”: Allegri nella bufera, attacco in diretta tv

“Non è che perché – ha proseguito Allegri – abbiamo la maglia della Juventus battiamo le squadre di metà-bassa classifica. Il calcio è questo, non è fioretto: sono contrasti, duelli aerei, e quando trovi il Verona ti devi mettere al suo livello. Anche contro il Sassuolo, che non è una squadra fisica, è successo. Pensavamo di esser più bravi di loro: serve onestà, in questo momento non lo siamo”.