Dries Mertens diventerà presto papà, ma si vocifera di un possibile futuro lontano dall’Europa: l’attaccante del Napoli è corteggiatissimo

Diventerà papà a marzo, sogna di vincere lo scudetto col Napoli, intanto ragiona sul futuro. Dries Mertens, anni 34, è in scadenza di contratto, a giugno dirà addio, avrà ampia libertà per decidere del proprio futuro. Si sta già guardando attorno, ci sono diverse opzioni, una possibilità sembra già essere concreta: l’America. La Major League Soccer potrebbe diventare il suo prossimo campionato. Stati Uniti oppure Canada. Una scelta di vita alle porte della paternità. Dove ripartire da padre per concludere nel migliore dei modi la propria carriera?

Napoli, il futuro di Mertens

Del futuro dell’attaccante belga parla l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ che rivela dell’opportunità concreta legata all’America. Non è la prima volta che la MLS si interessa a ‘Ciro’ Mertens ma stavolta, a differenza del passato, ci sono tutti i presupposti per il trasferimento. La sua avventura col Napoli è da ritenersi conclusa e altrove non ci sono grosse opportunità. Altri campionati, invece, neppure vengono presi in considerazione dal calciatore. Per questo l’America, ad oggi, non è mai stata così vicina.

Tempo al tempo: l’attualità di Dries si chiama Napoli, l’obiettivo è di continuare a segnare (al momento è primo nella classifica dei bomber storici a 135 gol) e di vincere lo scudetto, un modo stupendo per salutare dopo quasi dieci anni. Mertens ha già fatto la storia. Manca solo un tassello.