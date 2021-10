“Donnarumma, il livore vi fa negare la realtà”: l’accusa social di Palmeri

Scende in campo Tancredi Palmeri a difendere Gianluigi Donnarumma dalle critiche: il portiere del PSG decisivo contro il Lille.

Il passaggio di Gianluigi Donnarumma dal Milan al Paris Saint-Germain fa discutere ancora oggi. Dopo essere stato relegato in panchina ad inizio stagione, il giovane portiere italiano si sta giocando le proprie carte, ora, per un posto da titolare in Ligue 1 con il club francese. La squadra di Parigi, però, sembra puntare ancora su Keylor Navas come primo portiere. Donnarumma è chiamato a fare del proprio meglio quando ha l’occasione di giocare. Ad esaltare le sue qualità ci ha pensato Tancredi Palmeri. Il giornalista, su ‘Twitter’, ha postato un paio di parate dell’ex Milan durante la gara Paris Saint-Germain-Lille di ieri, match in cui Gigio è sceso in campo dal primo minuto.

Palmeri esalta Donnarumma

Il collega di beIN Sports ha postato due video in cui evidenzia le prodezze del portiere del PSG: “Donnarumma è sicuramente tra i 5 migliori portieri al mondo. Forse qualcosa di più. Per la cronaca: qualcuno sarebbe capace di dire ‘è un tiro centrale’ pur di negare l’evidenza. Certo, come no: guarda sotto come è centrale (ed è bello forte e veloce). Veramente, di calcio possono parlare tutti. O semplicemente, il livore dei tifosi fa negare perfino la realtà”.

Nemmeno troppo velata, tra le altre cose, la critica a chi punta il dito contro le prestazioni dell’estremo difensore italiano.