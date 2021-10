Eriksen, parla l’agente: “È in ottima forma, quando ci saranno…”

Martin Schoots, agente di Eriksen, ha commentato l’annuncio dell’Inter ai suoi azionisti del valore contabile del danese.

Euro 2020 sarà ricordato sia per la vittoria dell’Italia di Mancini che per la paura che tutto il mondo, non solo quello del calcio, ha provato per Eriksen quando si è accasciato al suolo durante Danimarca-Finlandia. Il giocatore si è ripreso, ma non è ancora ritornato a giocare. L’Inter ha preso Calhanoglu per sostituirlo.

Eriksen non tornerà sui campi da gioco nella stagione 2021/22, visto che, così come è stato annunciato dall‘Inter durante l’assemblea degli azionisti, è stato inibito dall’autorità medica italiana dall’attività fisica. Martin Schoots, agente del centrocampista, ha commentato così alla canale televesivo danese ‘TV2’:

Eriksen, l’agente: “L’annuncio dell’Inter ai suoi azionisti non riguarda Christian”

“La società ha annunciato questa notiza ai suoi azionisti. E’ una notizia che non riguarda di persona Christian. Sta bene ed ha una forma ottimale. Sta trascorrendo del tempo di qualità con la sua famiglia. Quando ci saranno degli aggiornamenti saranno comunicati”. L’Inter ha anche divulgato il valore contabile del calciatore: 18,3 milioni di euro.

Schoots è intervenuto anche su questo: “Eriksen è ancora di proprietà del club nerazzurro e tecnicamente ha ancora un valore contabile. Questo è tutto ciò che dice la notizia”. L’Inter percepirà anche un indenizzo dalla Uefa, visto che l’infortunio è accaduto durante una competizione organizzata da loro.