Vieri, ancora una frecciata a De Laurentiis: “Se non facesse…”

Christian Vieri, alla Bobo Tv, si è soffermato sul momento del Napoli. Gli azzurri sono primi in classifica insieme al Milan.

Il Napoli ieri sera ha battuto il Bologna per 3-0 grazie al gol di Fabian Ruiz e ai due rigore segnati da Lorenzo Insigne. Gli azzurri hanno dominato per tutto il match ed hanno dimostrato ancora la propria forza. La squadra di Spalletti con questo successo si è riportata in vetta in compagnia del Milan.

Entrambe le squadre hanno vinto nove partite ed hanno pareggiata solamente una nelle prime dieci giornate di campioanto. Il dato più significativo del Napoli è quello della difesa, che ha subito solo tre gol in questo primo scorcio di Serie A. Gli azzurri domenica affronteranno la Salernitana nel derby della Campania.

Vieri su De Laurentiis: “Lui e la squadra non devono fare casini”

Christian Vieri, ex giocatore dell’Inter, ha parlato del Napoli nella puntata di questa sera del programma ‘Bobo Tv’ su Twitch: “Spalletti? E’ un mister molto bravo ed allena una squadra molto forte. Gli azzurri possono veramente vincere lo Scudetto se non fanno casini tra di loro, compreso De Laurentiis. Il loro rendimento non mi sorprende”.

Anche Danile Adani ha commentato il momento della squadra azzurra alla ‘Bobo Tv’: “Contro il Bologna, il Napoli è stato ingiocabile. Osimhen è veramente un’ira di Dio, è un calciatore completo. Ieri sera, a tratti, ho rivisto il Napoli di Sarri che mai pensavo di rivedere. Mi sembra un team molto pronto”.