Il Torino affossa la Sampdoria: blucerchiati in zona retrocessione

Ancora una grande prestazione per il Torino di Juric contro la Sampdoria: i granata vincono 3-0 e si portano a 14 punti in classifica.

Ancora una volta grande prestazione dimostrata dal Torino di Ivan Juric, allo Stadio Olimpico Grande Torino, contro la Sampdoria di Roberto D’aversa. Dopo diverse gare di campionato giocate dimostrando un buon calcio ma non portando a casa punti importanti, questa sera i granata non si sono fatti sorprendere e hanno strappato tre punti fondamentali, salendo all’11° posto in classifica di Serie A. È così terminata sul risultato di 3-0 tra Torino e Sampdoria.

Torino-Sampdoria: Praet, Singo e Belotti portano i granata alla vittoria

Nulla ha potuto la Sampdoria di D’Aversa di fronte alla gara disputata in casa propria dal Torino di Ivan Juric. A portare in vantaggio i granata ci ha pensato Dennis Praet, ex della gara, che ha trovato il gol al 17′. A mettere in cassaforte la gara, invece, è servita uno dei tanti sprint a cui ha preso parte Wilfried Singo che al 52′, servito da Tommaso Pobega, non ha sbagliato davanti alla porta di Audero. Al 91′ al Torino viene anche annullato un gol segnato da Simone Verdi per posizione di fuorigioco. Ci ha poi pensato però, Andrea Belotti a congelare la partita: subentrato, segna un gran gol allo scadere dei minuti di recupero.

La Sampdoria non è riuscita a rialzarsi e, complice anche un po’ di nervosismo, al 67′ è rimasta anche in 10 a causa dell’espulsione, con rosso diretto, di Adrien Silva. La motivazione è stata il comportamento del giocatore che ha protestato in maniera eccessiva nei confronti dell’arbitro Fourneau. I Blucerchiati si fermano a 9 punti, restando in una pericolosa zona retrocessione.

Classifica di Serie A aggiornata

Napoli 28, Milan 28, Inter 21, Roma 19, Atalanta 19*, Lazio 18*, Fiorentina 15, Juventus 15*, Verona 15*, Sassuolo 14, Torino 14*, Empoli 12, Bologna 12, Udinese 11, Sampdoria 9*, Venezia 8, Spezia 8, Genoa 7, Salernitana 7, Cagliari 6.

*= con una partita in più