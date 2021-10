“Vergogna per la classifica”: Allegri, la sconfitta manda la Juve nel baratro

Allegri è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ per parlare della sconfitta subita dalla Juventus contro il Verona.

Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta subita dalla Juventus contro il Verona, ha parlato di quanto avvenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’. I bianconeri si sono assestati a 15 punti in classifica di Serie A ed è proprio su questo punto, oltre al ko registrato al Bentegodi, che si è concentrata l’attenzione del tecnico livornese: “C’è poco da spiegare, c’è solo da stare zitti in questo momento. Dobbiamo stare zitti, lavorare”.

Juventus, le parole di Allegri a ‘Sky Sport’: “C’è vergogna per i 15 punti”

Massimiliano Allegri ha commentato così, a ‘Sky Sport’, quanto realizzato dalla sua Juventus fino ad ora: “Dare spiegazioni è difficile, dobbiamo solo lavorare e stare zitti, è l’unica medicina. Quando tra qualche mese, speriamo, saremo in una posizione diversa, allora rialzeremo la testa. Per adesso rimane la vergogna di avere solo quindici punti in classifica“.

Ha poi proseguito nel discorso affermando: “Dobbiamo cercare martedì di ipotecare il passaggio del turno in Champions e poi pensare al campionato. Prima di rialzare la testa ne dovrà passare di tempo. Martedì è una partita importante, bisogna pensare a giocare con tranquillità, ma con una cattiveria diversa. Dobbiamo giocare come quando avevamo un punto in classifica, sono sicuro che ci riusciremo. Ne riparleremo prima della sfida contro la Fiorentina“.