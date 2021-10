Juve, arrivano conferme dall’Inghilterra: “Proveranno a prenderlo a zero”

La Juve sta giocando in questi minuti contro il Verona al Bentegodi, ma segue anche Pogba per rinforzare il centrocampo.

La Juventus sta disputando il match contro il Verona dell’ex Tudor. E’ un match importantissimo per la squadra di Allegri che ha quasi l’obbligo di vincere per riprendere la corsa in campionato dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo di mercoledì nell’ultimo turno infrasettimanale.

Atalanta e Lazio hanno pareggiato nel match delle 15.00 e la Juve potrebbe approfittarne per cercare di recuperare punti su entrambe. I bianconeri in questo primo scorcio di stagione hanno mostrato vari problemi. La zona di campo dove ci sono più carenze, nonostane l’arrivo di Locatelli, resta il centrocampo.

La Juve proverà a prendere Pogba da svincolato

La Juventus vuole continuare a rinforzare la mediana e sotto la Mole di Torino ci potrebbe essere un gradito ritorno. Come quanto riportato dal ‘Telegraph’, il contratto di Pogba con il Manchester United scadrà il prossimo giugno e la squadra juventuina cercherà di riprendersi il centrocampista a parametro zero.

Sul giocatore francese bisogna registrare anche l’interesse del PSG e Real Madrid, che sperano vivamente di fare questo gran colpo di mercato per rinforzarsi. Pogba, come tutto lo United, non sta vivendo un gran momento, visto che è stato anche espulso durante il match contro il Liverpool.