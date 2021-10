Juventus, un’altra tegola per Allegri dopo Chiesa: annuncio ufficiale

La Juventus tra un’oretta sfiderà il Verona, ma bisogna regitrare l’assenza di Rugani tra i bianconeri dopo quella di Chiesa.

La Juventus ha subito un brutto colpo durante l’ultimo infrasettimanale, perdendo in casa all’ultimo minuto di recupero contro il Sassuolo. I bianconeri sono scivolati in classifica al settimo posto in compagnia della Fiorentina di Italiano. Adesso la distanza dal primato, occupato da Napoli e Milan, è di ben tredici punti.

La squadra di Allegri deve stare attenta anche al quarto posto, visto che la Roma, che occupa l’ultima posizione utile per qualificarsi alla Champions League dell’anno prossimo, ha quattro punti in più ed anche perché ci sono tante altre squadre davanti. Tra un’ora la Juventus sfiderà il Verona al Bentegodi.

Juventus, Rugani e Chiesa non ci saranno contro il Verona

C’è un brutto grattacapo per Allegri per il match contro i veneti. Come riportato dalla stessa Juventus, Rugani non sarà a disposizione del tecnico toscano per la sfida di oggi. Il difensore ha lasciato il ritiro juventino a causa di una gastroenterite. Altra assenza tra i bianconeri, visto che sono out anche Chiesa e Ramsey.

Quello contro il Verona è un match importantissimo per la Juventus, che deve assolutamente vincere per non perdere ulteriore terreno dalle rivali. Non sarà facile, visto che gli scaligeri con l’avvicendamento in panchina tra Di Francesco e Tudor, ex giocatore proprio del team juventino, hanno cambiato marcia.