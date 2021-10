Roma, Mourinho bacchetta l’ambiente: “Capisco perché è difficile qui”

Domani la Roma giocherà contro il Milan. Mourinho è intervenuto in conferenza stampa, dove ha parlato anche della piazza giallorossa.

La Roma ha vinto contro il Cagliari 1-2 nel turno infrasettimanale. I giallorossi hanno rimontato la rete di Pavoletti ed hanno ottenuto i tre punti con merito. I capitolini hanno rafforzato il quarto posto ed non hanno perso terreno dal Napoli, Milan ed Inter che occupano le prime tre posizioni.

Domani sera la squadra di Mourinho affronterà il Milan di Pioli all’Olimpico in un match molto importante per entrambe le squadre. Il tecnico portoghese è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro i rossoneri: “A me piace giocare contro le squadre più forti”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, Mourinho: “In altri posti c’è più protezione”

Dopo che un giornalista gli ha posto una domanda sulle reti subite nella ripresa, l’ex allenatore dell’Inter ha lanciato anche un messaggio alla piazza di Roma: “Riuscite a vedere solo il negativo. Potevi chiedermi come mai non prendiamo gol ad inizio gara. Per me sarebbe più frustante subire una rete dopo cinque minuti. Ti faccio i miei complimenti per aver scovato un aspetto negativo”.

LEGGI ANCHE >>> Roma, Mourinho scioglie i dubbi: in avanti la svolta sorprendente

Mourinho ha poi continuato il suo intervento: “Vi siete focalizzati sui non convocati e non sugli Under 20 in panchina. Sto cominciando a capire perché la piazza romana è difficile, in altri posti trovi più protezione, ma il tutto è divertente anche così. Credo che stiamo migliorando nell’organizzazione difensiva”.