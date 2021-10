Roma, Mourinho scioglie i dubbi: in avanti la svolta sorprendente

Scelte importanti in casa Roma. José Mourinho sta sciogliendo i dubbi in vista del prossimo impegno di campionato contro il Milan.

Josè Mourinho ha avuto un impatto importante su tutto l’ambiente Roma. Una cura attenta all’aspetto comunicativo, che spesso è stato enfatizzato nel corso della sua carriera. Cosi l’ex tecnico di Inter e Real Madrid ha avuto subito la possibilità di mostrare a pieno quelle che sono le sue idee, al netto di qualche incidente di percorso (la sconfitta contro il Bodo Glimt fa ancora male).

Mourinho non è uno che le manda a dire. Il rapporto con i giocatori è costruito proprio su un’importante base di fiducia che lo stesso tecnico tiene a rimarcare costantemente. E cosi, anche chi all’inizio ha avuto qualche difficoltà, può avere la possibilità di riprendere e scrivere nuove pagine di storia.

Roma, la scelta di Mourinho che cambia tutto

Quello di Henrikh Mkhitaryan, ad esempio, è stato un approccio non particolarmente brillante con la nuova gestione targata Mourinho. Prestazioni poco convincente, critiche che non si sono fatte attende, e qualcuno che parlava già di possibile partenza se non a gennaio, di sicuro a luglio.

Nelle ultime settimane, però, qualcosa sembra cambiato. Anche lo stesso allenatore, di fatto, ha assunto consapevolezza di una fiducia diversa da riporre nel giocatore armeno. E cosi, in vista del prossimo impegno della Roma contro il Milan, arrivano conferme.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, sarebbe proprio Mkhitaryan il prescelto per scendere in campo dal primo minuto contro la compagine rossonera. L’alternativa è Stephan El Shaarawy, ma l’allenatore portoghese – riporta l’emittente satellitare – pare sia portato ad optare per schierare l’armeno. Una decisione importante, che evidentemente mostra anche degli equilibri mutati in questi primi mesi della stagione.