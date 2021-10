Napoli, il retroscena tra Insigne e Osimhen dopo i rigori con il Bologna

Il Napoli viaggia a vele spiegate e con il vento in poppa è più semplice risolvere le questioni: dialogo pacifico tra Insigne e Osimhen

Il Napoli ha cominciato la stagione in maniera lanciata. Fino a questo momento la squadra di Luciano Spalletti è stata fermata soltanto dalla Roma all’Olimpico. Per il resto, in campionato, sono giunte nove vittorie che l’hanno proiettata in vetta in compagnia del Milan di Stefano Pioli, a +7 dall’Inter. Un avvio super che consente di pensare in grande. La partita interna con il Bologna intanto ha generale una piccola e pacata discussione all’interno dello spogliatoio napoletano. Nessun tipo di tensione ma un chiarimento in vista dei prossimi calci di rigore che capiteranno agli azzurri. A testimonianza del fatto che quando si viaggia con il vento in poppa, tutto è molto più semplice da risolvere.

Napoli, colloquio tra Insigne e Osimhen: l’oggetto del dialogo è stata la questione calci di rigore

Colloquio interno allo spogliatoio del Napoli. I due calci di rigore battuti da Lorenzo Insigne nel match infrasettimanale contro il Bologna ha avuto un pacato e doveroso chiarimento all’interno dello spogliatoio tra il capitano azzurro e Victor Osimhen. Il napoletano ha firmato una doppietta con il Bologna mentre il nigeriano è rimasto all’asciutto. Quest’ultimo avrebbe voluto battere il secondo concesso dall’arbitro ma il pallone alla fine è finito tra le mani del partenopeo. A Castel Volturno così i due hanno parlato dell’episodio in un clima disteso. Al centro del discorso proprio il tema rigori. Ciò che è accaduto è stato raccontato dal ‘Corriere dello Sport’. Il quotidiano romano ha parlato pure del futuro di Dries Mertens.

Il belga potrebbe scegliere gli States per il suo futuro. Il calciatore sogna di poter lasciare Napoli con uno scudetto. In estate però il suo contratto e in scadenza e per Dries, grande beniamino dei tifosi che di lui hanno imparato a conoscere pure le straordinarie dote umane, potrebbero spalancarsi le porte della Mls.