Sky o Dazn? Dopo vedere Verona-Juventus e gli anticipi dell’11o turno

Inizia l’undicesima giornata di Serie A con gli anticipi del sabato: in campo la Juventus a Verona, dove vedere le partite in tv

La Serie A torna subito in campo con le gare dell’undicesima giornata. Tre gli anticipi del sabato tra i quali anche la gara tra Verona e Juventus. I bianconeri sono chiamati al riscatto dopo il ko interno contro il Sassuolo che ha riacceso le discussioni su Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano dovrà fare a meno di Chiesa, alle prese con un affaticamento muscolare che ne ha sconsigliato l’utilizzo. Contro avrà un Verona che con Tudor sembra aver trovato la giusta quadratura e, reduce dal pareggio con l’Udinese, è al decimo posto in classifica a tre punti proprio dalla Juventus. La partita, fischio d’inizio alle 18, sarà trasmessa in diretta da DAZN.

Juventus-Verona e gli anticipi del sabato: Sky o DAZN?

Prima della sfida del ‘Bentegodi’, alle ore 15, è in programma uno dei big match di giornata: Atalanta-Lazio. La squadra di Gasperini è quinta in Serie A ed è reduce dalla vittoria di Genova contro la Sampdoria, mentre quella di Sarri si è riscattata dal tonfo di Verona vincendo contro la Fiorentina. La partita sarà trasmessa da DAZN.

Infine, il sabato di Serie A sarà chiuso dalla sfida tra Torino e Sampdoria. I granata arrivano dalla sconfitta di misura contro il Milan, mentre i blucerchiati vivono un momento di grande difficoltà con quattro punti conquistati nelle ultime sei giornate. Torino-Sampdoria sarà trasmessa in diretta sia da DAZN che da Sky con fischio d’inizio alle ore 20.45.