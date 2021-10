Lazio, pareggio amaro e Sarri rivela: “I ragazzi si sentono defraudati”

La Lazio ha pareggiato 2-2 contro l’Atalanta di Gasperini. Sarri ha analizzato il match contro i nerazzurri.

La Lazio ha pareggiato 2-2 contro l’Atalanta nella gara di oggi. Ottima prestazione dei biancocelesti che sono riusciti a passare per ben due volte in vantaggio, ma sono stati sempre raggiunti dalla squadra di Gasperini. C’è un po’ di rammarico per gli uomini ddi Sarri, visto che il pareggio definitivo di De Roon è arrivato al 94′.

La Lazio con questo punto dà continuità alla vittoria contro la Fiorentina in settimana e si porta ad un punto, in attesa di Roma-Milan di domani sera, dal quarto posto. Sarri ha commentato così la gara ai microfoni di ‘Lazio Style Radio’: “All’inizio abbiamo sofferto la loro aggressività, ma poi siamo usciti bene”.

Lazio, Sarri: “I ragazzi sono ancora nella fase dell’incazz…..”

Il tecnico ha poi continuato il suo intervento: “Abbiamo avuto l’occasione per segnare il 3-1. Abbiamo preso i due gol nei minuti di recupero, siamo stati sfortunati. Come sta la squadra? I ragazzi sono ancora inc……, si sentono derubati del risultati, ma gli ho detto che sono cose che possono accadere”.

Sarri ha poi concluso: “Spero che la squadra cresca mentalmente, e credo che lo stiamo facendo. Immobile? Sono contento del record, ma spero che i gol da fare siano sempre di più di quelli già realizzati. Cataldi? Sin da ragazzo è forte tecnicamente, ma ha avuto delle difficoltà a trovare una collocazione definitiva”.