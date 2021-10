L’ennesima sfida di Giuseppe Rossi: ‘Pepito’ torna in Italia

Giuseppe Rossi a febbraio compirà 35 anni ma l’attaccante vuole mettersi ancora in discussione: accetterà la corte della Spal di Tacopina

Giuseppe Rossi torna in Italia. L’attaccante italiano nato nel New Jersey è svincolato dopo l’ultima avventura al Salt Lake con poche soddisfazioni. La sua nuova avventura si chiamerà Spal. Il club Estense è vicino a metterlo sotto contratto. Per la prima volta nella sua carriera ‘Pepito’ si metterà in discussione nel campionato cadetto. Il calciatore, tormentato dalla sfortuna, oggi ha 34 anni e vuole regalarsi un’altra chance in Italia per far brillare il suo talento.

L’attaccante Giuseppe Rossi è vicino a trovare un accordo con la Spal. I ferraresi si affideranno a ‘Pepito’ per risollevarsi in classifica. L’attaccante italiano è rimasto svincolato dopo l’avventura in Mls con il Salt Lake. Una parentesi durante la quale è riuscito a ritagliarsi pochissime soddisfazioni.

A favorire il suo approdo alla Spal anche il rapporto personale tra il trentaquattrenne tra le altre ex Fiorentina e Parma e il presidente della formazione estense Joe Tacopina.

Al Real Salt Lake City ha disputato appena 4 partite con un gol. Ora Giuseppe Rossi, in prossimità dei suoi 35 anni, tornerà a mettersi in discussione in Italia per regalarsi un’ultima gioia.

La carriera di Giuseppe Rossi è stata condizionata da una serie di gravi infortuni che ne hanno limitato l’enorme genio. Il calciatore ha avuto la possibilità di giocare appena 62 partite condite da 26 gol e 10 assist in Serie A. Numero importanti. Così come quelli maturati in Spagna, paese in cui ha indossato le maglie di Villarreal, Celta Vigo e Levante. Nel paese iberico ha centrato il bersaglio 64 volte fornendo pure 20 assist in 170 partite. Ha vestito la casacca maggiore dell’Italia in 30 partite, realizzando sette reti. Con la Spal si consumerà un altro capitolo della sua lunga e tormentata carriera.