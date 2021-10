“Questione di contabilità”: l’agente di Eriksen fa chiarezza sul comunicato dell’Inter

L’agente di Eriksen ha spiegato il comunicato dell’Inter: “E’ sotto contratto, normale abbia un valore contabile. Non ci sono altre novità”

Christian Eriksen non è rientrato più in campo dopo il terribile episodio avvenuto nel match tra Danimarca e Finlandia nel corso dell’Europeo. Al calciatore dopo l’arresto cardiaco avuto in campo è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo per tenere sotto controllo la frequenza cardiaca. Fra qualche mese potrebbe sottoporsi a una nuova operazione per levarlo. Il centrocampista adesso sta bene ma almeno per il momento non tornerà in campo poiché sprovvisto dell’idoneità sportiva. Del calciatore ha parlato l’agente Martin Schoots a ‘Tv2 Sport’.

Inter, agente Eriksen: “Si tratta soltanto di una questione contabile, tutti i calciatori hanno un valore”

Le parole dell’agente del calciatore sono seguite al comunicato dell’Inter in seguito all’assemblea degli azionisti. Il danese è ancora a bilancio dell’Inter per un valore di 18,3 milioni di euro.

“La notizia è stata data dall’Inter e dai suoi azionisti. Tutti i calciatori hanno un valore contabile e dunque ce lo ha anche Christian poiché è sotto contratto con il club. Si tratta però soltanto di una faccenda di contabilità e non ha niente a che fare con Eriksen“.

Infine, Schoots ha aggiunto: “Sta bene e trascorre parecchio tempo di qualità con la famiglia. Si trova in ottima forma, quando ci saranno novità saranno comunicate”.

L’Inter ha inoltre portato a conoscenza che ricevere un’indennizzo dall’Uefa per il calciatore. Eriksen, infatti, ha patito il suo problema giocando in nazionale in un evento organizzato dall’organismo europeo. Il futuro del calciatore resta un grosso punto interrogativo.