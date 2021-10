“Hanno contattato Conte”: il corteggiamento della Premier non è finito

Quale sarà il futuro di Antonio Conte? L’allenatore italiano è stato nuovamente contattato dal Tottenham: Paratici ci prova di nuovo.

Il futuro di Antonio Conte, dopo il successo con l’Inter, è ancora lontano dai campi di calcio. L’ex allenatore nerazzurro, oggi commentatore per le gare di Champions League per Amazon Prime Video, ha preso un periodo di pausa dagli spogliatoi e dalle panchine di calcio. E’ noto, però, il corteggiamento della Premier League per il tecnico italiano. Ad inizio stagione ci aveva fatto un pensierino Fabio Paratici, chiamato dal Tottenham per costruire la nuova squadra. Il dirigente ex Juventus aveva già proposto un ricco contratto all’allenatore che, però, ha rispedito l’offerta al mittente.

Tottenham have contacted Antonio Conte.

Did already last summer and the offer was rejected.

Now Paratici trying to burn Manchester United before they take a decision

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 31, 2021