“Espulsione surreale”: James Rodriguez si imbestialisce in Qatar

Dopo l’Everton, James Rodriguez sta giocando in Qatar con l”Al-Rayyan. Nell’ultima gara il giocatore ha subito un’espulsione surreale.

Dopo aver girato mezza Europa, James Rodriguez è andato a giocare in Qatar con l’Al-Rayyan. Il colombiano ha firmato un contratto di tre anni con la squadra qatariota. Il calciatore ha lasciato in estate l‘Everton, dove era stato messo da parte dopo l’avvicendamento in panchina tra Ancelotti e Benitez.

La carriera di James Rodriguez è stata frenata soprattutto dagli infortuni, che l’hanno tenuto lontano per tanto tempo dai campi di gioco. Il calciatore ha scelto di cambiare radicalmente aria, optando di andare a giocare in Qatar nella squadra allenata dal tecnico francese Laurent Blanc.

James Rodriguez dopo aver subito un’entrata killer

L’ex Real Madrid nell’ultima gara con l‘Al-Rayyan è stato espulso. Durante il match contro l‘Al-Arabi, esattamente al 95′, il colombiano impazzisce di rabbia dopo aver subito un fallo molto duro. L’arbitro ammonisce James Rodriguez che continua a protestare e che viene espulso per doppia ammonizione.

Il calciatore lascia il campo, applaudendo ironicamente l’operato del direttore di gara. James Rodriguez ha giocato quattro partite con la maglia dell’Al-Rayyan, dove ha segnato un gol. L’ex Bayern Monaco in questi ultimi tempi ha perso anche la nazionale colombiana, visto che non viene convocato da quasi un anno.