Svolta Barcellona, l’annuncio più atteso è già ufficiale

Il Barcellona ha nominato Sergi Barjuan nuovo allenatore ad interim. Prende il posto di Koeman, esonerato ieri dopo la sconfitta con il Rayo.

Sergi Barjuan è stato nominato nuovo allenatore ad interim del Barcellona. Ad ufficializzarlo è stato lo stesso club, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio portale ufficiale. “L’attuale guida tecnica del Barça B assumerà temporaneamente la direzione tecnica della prima squadra”, fino a quando il club non avrà trovato il sostituto di Ronald Koeman (esonerato ieri dopo l’inattesa sconfitta con il Rayo Vallecano).

Barcellona, Sergi Barjuan nominato allenatore ad interim

L’ex terzino destro conosce molto bene l’ambiente visto che in carriera ha vestito la maglia blaugrana in 382 occasioni mettendo in bacheca la Liga (3 volte), la Coppa spagnola (2), la Supercoppa spagnola (2), la Coppa delle Coppe (1) e la Supercoppa europea (1). Il profilo ideale quindi, secondo il presidente Joan Laporta, per restituire tranquillità alla squadra scossa dagli ultimi risultati molto deludenti.

La conferenza di presentazione si terrà venerdì alle ore 13, prima della seduta di allenamento. Nel frattempo il club è in contatto con Xavi Hernandez, che deve risolvere però il contratto che lo lega ai qatarioti dell’Al Sadd. Nel caso in cui la trattativa non dovesse andare a buon fine, è pronto Andrea Pirlo che piace molto a Laporta ma non ai suoi consiglieri. Ulteriori sviluppi, in ogni caso, sono attesi a breve.