Ibrahimovic segna e provoca l’Olimpico: animi bollenti in Roma-Milan

Ibrahimovic sblocca Roma-Milan e provoca il pubblico dell’Olimpico: animi bollenti nella Capitale, piovono i fischi dagli spalti

Primo tempo quasi in archivio e Roma e Milan non hanno tradito le aspettative: con occasioni da ambedue le parti, entrambe le formazioni si stanno sfidando senza alcuna esclusione di colpi. A favorire, soprattutto, uno spettacolo che potrà valere molto il campionato dei giallorossi e per le ambizioni Scudetto dei rossoneri.

Rossoneri, in particolare, chiamati a rispondere al colpo che il Napoli ha battuto alle 18.00 contro la Salernitana. E il vantaggio momentaneo, firmato da Zlatan Ibrahimovic è un primo ed importante segnale agli azzurri. Lo svedese ha sbloccato il match dell’Olimpico con un potente calcio di punizione, che al 25′ ha battuto Rui Patricio e scatenato l’ira dei tifosi capitolini.

Ibrahimovic segna, ma viene ammonito per l’esultanza

Dopo aver messo a segno la rete del momentaneo 1-0, Ibrahimovic è stato subissato dai fischi dell’Olimpico (che lo avevano preso di mira, già dal riscaldamento) e il bomber svedese ha risposto alla sua maniera. Così, il rossonero ha sfidato apertamente il pubblico romanista, chiedendo di aumentare i decibel dei fischi e accompagnando il tutto con ampi gesti delle mani.

Un’esultanza ritenuta fin troppo provocatoria dall’arbitro Maresca, che ha subito provveduto ad ammonire l’attaccante del Milan. Un giallo che ha suscitato più di qualche protesta tra le fila dei rossoneri e che, ora, rischia di pesare sulla partita di Zlatan Ibrahimovic.