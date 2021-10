“Allegri subito esonerato!”: il caos della Juve è la tendenza del giorno

Continuano le polemiche in casa Juve e su Twitter sono migliaia i tifosi che invocano addirittura l’esonero di Massimiliano Allegri.

La sconfitta di Verona contro l’Hellas fa molto male in casa Juve e porta i bianconeri a chiudere probabilmente il discorso scudetto. Anche Allegri nel post partita lo ha ammesso ed il club bianconero è in uno dei peggiori momenti degli ultimi anni.

La società viene criticata per le scelte sul mercato e nelle ultime ore anche il ritorno di Allegri in panchina ha ricevuto tante critiche. La Juve continuerà con il tecnico almeno per il momento ma in tanto sui social il pensiero del tifo bianconero è ormai chiaro.

Juve, i social sono chiari sul futuro di Allegri

Nelle ultime ore il messaggio ‘#Allegriout” è diventato di tendenza con i tifosi critici per le scelte del tecnico, tornato questa stagione sulla panchina bianconera. Addirittura ci sono coloro che invocano il ritorno in panchina dell’ex tecnico Andrea Pirlo.

I tifosi hanno ‘sputato’ la loro sentenza sui social ed il futuro di Allegri non appare più cosi certo. Nella squadra bianconera solo l’argentino Paulo Dybala tra i più apprezzati.