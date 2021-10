“Che dicevate su Ronaldo?”: Juve e Chiellini, ora in Spagna se la ridono

La Juventus è criticata anche in Spagna. Tra i più bersagliati c’è il capitano Chiellini dopo le sue parole su Ronaldo.

La Juventus sta attraversando una crisi profonda dopo le due sconfitte consecutive con il Sassuolo e con il Verona. I bianconeri sono ottavi in classifica con una distanza dalla vetta che potrebbe arrivare a 16 punti dopo le gare di Napoli e Milan di oggi. La squadra di Allegri deve stare attenta anche alla zona Champions.

Prima di queste due gare, la Juventus aveva vinto quattro partite consecutive in campionato. Sia Bonucci che Chiellini, in quelle settimane, avevano rilasciato delle dichiarazione dove avevano ammesso che la squadra primava giocava per far segnare più gol possibili a Cristiano Ronaldo.

Juventus, critiche dalla Spagna per Chiellini dopo le parole su Ronaldo

Dopo la sconfitta di ieri contro il Verona, in Spagna sono piovute delle critiche alla Juventus ed a Chiellini, del tipo: “Cristiano Ronaldo non era il male?”, “Chiellini aveva ragione, Ronaldo se ne doveva andare prima…perché siete troppo scarsi”, “Grazie a Ronaldo sono andati in Champions. Se aspettano Morata, non arrivate neanche decimi”.

Allegri è stato molto duro nel dopo partita di ieri, tantoché la Juventus potrebbe andare in ritiro per preparare al meglio la gara di martedì contro lo Zenit in Champions League. I bianconeri prima della sosta avranno un altro match difficile in campionato, visto che all’Allianz arriverà la Fiorentina di Vlahovic ed Italiano.