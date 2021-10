La Juventus è pronta ad una drastica decisione: “Può accadere oggi”

Dopo la sconfitta contro il Verona, c’è stato un lungo confronto negli spogliatoi tra Allegri e i giocatori della Juventus.

La Juventus ieri sera ha perso 2-1 contro il Verona al Bentegodi grazie alla doppietta siglata già nei primi quindici minuti della gara da Simeone, mentre per la squadra di Allegri l’autore del gol è stato McKennie. E’ la seconda sconfitta consecutiva dopo quella interna contro il Sassuolo di Dionisi.

Il team piemontese, in attesa delle gare di oggi, è all’ottavo posto in compagnia proprio del Verona e della Fiorentina. La prestazione della Juventus è stata imbarazzante per larghi tratti della gara, tantoché Allegri ha rilasciato queste dichiarazioni a fine partita a ‘SKY’: “Dobbiamo provare vergogna per i punti che abbiamo in classifica”.

Juventus, ipotesi ritiro per cercare di superare la crisi

Non è un momento facile in casa juventina. Come quanto raccolto da ‘Tuttosport’, c’è stato un lungo confrontro negli spogliatoi tra Allegri e la squadra al termine della gara contro il Verona. Il tecnico toscano ha criticano l’atteggiamento dei calciatori e si è paventata l’ipotesi di andare in ritiro per superare questa crisi.

Anche la società, sicuramente, sarà delusa dall’atteggiamento dei giocatori, visto che Nedved ai microfoni di ‘DAZN’ era intervenuto così prima del fischio iniziale della sfida del Bentegodi: “Ci aspettiamo una forte reazione dopo il Sassuolo“. La Juventus affronterà lo Zenit in Champions e la Fiorentina in campionato prima della sosta.