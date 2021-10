Juventus, l’ultima mossa della Fiorentina sconvolge anche il calciomercato

La rottura tra Vlahovic e la Fiorentina sembra ormai essere definitiva: Commisso potrebbe mettere però i bastoni tra le ruote alla Juventus.

Tra Dusan Vlahovic e la Fiorentina ormai sembra si sia giunti a una situazione di non ritorno. La rottura, infatti, sembra essere definitiva e la partenza dell’attaccante potrebbe avvenire anche il prima possibile. La Juventus, infatti, monitora speranzosa la situazione legata al classe 2000 ma il presidente viola, Rocco Commisso, non sembra essere disposto a correre il rischio di vederlo partire a parametro zero.

Fiorentina, Commisso pronto a vendere Vlahovic già a gennaio

Non un momento particolarmente felice quello vissuto da Dusan Vlahovic nell’ultimo periodo nella Viola. L’equilibrio ormai sembra essersi rotto e il giocatore non riuscirebbe a dare il meglio di sé, con prestazioni molto distanti da quelle dimostrate la scorsa stagione in Serie A. Il contratto del centravanti con il club di Firenze scadrà nel 2023. Rocco Commisso, quindi, starebbe ora puntando a non perderlo a parametro zero.

Secondo il ‘Corriere Fiorentino’, quindi, Commisso vorrebbe cedere Vlahovic già nell’imminente sessione di calciomercato di gennaio. La mossa non farebbe, a quel punto, particolarmente piacere a Vincenzo Italiano che comunque verrebbe, così facendo, privato di una pedina fondamentale all’interno della rosa.

Il giocatore, inoltre, non sembrerebbe intenzionato a partire a gennaio (cosa che farebbe anche particolarmente piacere alla Juventus che nel frattempo monitora la sua situazione). La Fiorentina, in ogni caso, richiede per lui circa 70 milioni di euro, cifra probabilmente considerata da molti club come molto alta. Si attendono dunque i prossimi giorni per capire se ci saranno evoluzioni importanti.