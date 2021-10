“Mi voleva lasciare in mutande”: Tevez e Maradona, il racconto mai svelato

Nel corso della celebrazione del suo compleanno Carlitos Tevez ha raccontato una storia su Maradona, il Pibe de Oro.

Diego Armando Maradona era come un padre per l’attaccante argentino Carlitos Tevez. I due avevano uno straordinario rapporto e nel corso della celebrazione del suo compleanno l’ormai 37enne attaccante ha rivelato un aneddoto che lo lega al Pibe de Oro, nel corso di un’intervista con Claudio Arevalo.

Era l’Aprile del 2004 e Diego era ricoverato in condizioni precarie (in fin di vita) ad una clinica di Buenos Aires. Tevez voleva a tutti i costi vedere il suo ‘mentore’ ed andò contro il suo agente e, di nascosto dai giornalisti, per andare a trovarlo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Tevez ed il racconto su Maradona

L’ex attaccante della Juventus ha ricordato quei momenti che, da drammatici si trasformarono in bei ricordi. Ecco alcune sue parole: “Chiamo Claudia e gli dico che volevo essere al suo fianco. Il mio agente inizialmente era contro, c’èra un casino di gente, ma alla fine lo convinco ed entro da dietro. Li c’erano Dalma, Giannina e Claudia e lui era li a letto, aveva i piedi gonfi e dormiva, io gli stringevo la mano”.

LEGGI ANCHE >>> La maglia vola nel cielo: l’omaggio mai visto per Maradona dal Boca

Maradona era stato ricoverato e le sue condizioni già allora erano preoccupanti, ma al suo risveglio non perse la ‘solita verve’. Tevez racconta: “Al risveglio mi abbracciò e mi disse che gli piacevano i miei bermuda”.

“Ah però, che belli questi bermuda. Togliteli e prestameli. voglio provarli. Claudia tappati gli occhi, fai uscire le bambine” mi disse.

“La storia (ride Tevez) si concluse con lui che provò i miei pantaloncini ma ovviamente non gli andavano, io gli dissi: “Devi dimagrire 120 kg per indossare questi miei bermuda”. Dovetti riprendermeli, altrimenti restavo in boxer”.