“Il mio ultimo club…”: ribaltone Ibrahimovic, si infiamma il calciomercato

Ibrahimovic parla del suo futuro e spiega che vuole continuare a giocare anche nella prossima stagione: Milan avvertito.

Infinito Zlatan Ibrahimovic. Anche a 40 anni lo svedese non pensa minimamente al ritiro. Il contratto con il Milan scadrà a giugno e finora la società ha preferito non esprimersi in merito al possibile rinnovo. Nell’ultima stagione l’accordo per proseguire insieme era arrivato ad aprile. Probabile quindi che anche questa volta le parti scelgano di incontrarsi verso la fine della stagione per valutare insieme il da farsi e decidere di comune accordo.

Milan, Ibrahimovic vuole continuare a giocare

Nel caso in cui non dovesse arrivare la fumata bianca, per Ibrahimovic non ci sarebbero comunque problemi come ha spiegato nel corso di un’intervista concessa a ‘Telefoot’. “Il Milan il mio ultimo club? Non sono sicuro, vedremo. Ho detto che voglio giocare finché posso. Se mi dovessero mandare via e sentirei di continuare, continuerei”. L’attaccante, ora, è concentrato sul presente. “Ho un ruolo importante, grandi responsabilità. E’ una situazione che mi piace, che mi porta molto. Sono il più grande del gruppo, è la prima volta. Possiamo crederci allo scudetti. Più ci credi, più è possibile. Devi lavorare e crederci. Senza questo non puoi arrivare ai tuoi obiettivi”.

Lo svedese ha poi parlato del suo passato al Paris Saint Germain. “Ho dei bei ricordi. Sono stato uno dei primi a venire quando il club è stato rilevato. Ho visto il cambiamento in 48 re. Ho fatto parte degli inizi e sono molto orgoglioso, perché senza di me il Psg non sarebbe diventato quello che è diventato. Non sono venuto a Parigi per soldi o per la città, ma per cambiare tutto”.