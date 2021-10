Mourinho abbandona l’intervista a DAZN: “Senza rispetto!”

Strascichi pesanti dopo le polemiche arbitrali in Roma-Milan: Mourinho abbandona l’intervista a DAZN furioso

Un match tanto combattuto quanto tirato, che però rischia di lasciare pesanti strascichi per le tante polemiche arbitrali. Roma-Milan ha certamente lasciato il segno, sia sulla classifica sia sulla ‘pazienza’ di José Mourinho.

Il tecnico portoghese aveva vissuto la partita in aperta contestazione con l’arbitro Fabio Maresca, giungendo ad abbandonare il primo tempo con qualche minuto di anticipo, in preda alla frustrazione per l’ennesimo fischio contro i giallorossi.

Fischi che, uniti agli episodi Ibrahimovic-Ibanez e Pellegrini-Kjaer, hanno scatenato la rabbia del tifo giallorosso e dello stesso Special-One, adombrati per le decisioni arbitrali viste in questo Roma-Milan.

Mourinho lascia l’intervista a DAZN: “Non hanno rispetto per la Roma”

Arrivato ai microfoni di DAZN, l’inviato Davide Bernardi precisa subito che: “Non risponderà alle domande da studio perché vuole esserci domenica in panchina”. Una premessa che fa subito capire l’aria che tira in casa Roma, con Mourinho che non le manda troppo a dire: “Dico solo complimenti al Milan, non voglio dire di più. Sennò non sarò in panchina domenica prossimo. Mi fa molta rabbia la mancanza di rispetto verso la Roma e verso i nostri tifosi. Noi ne abbiamo, gli altri no e questo mi fa arrabbiare”, ha concluso il portoghese che poi ha abbandonato nervosamente la mixed-zone dell’Olimpico.