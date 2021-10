Napoli, Ospina ormai è inamovibile: spunta il dato da record

Spalletti ha scelto il suo portiere titolare? Un dato da record mette in risalto il grande avvio di stagione di David Ospina.

Il Napoli non si ferma. La vittoria sofferta di oggi contro la Salernitana conferma quanto di buono fatto dalla squadra di Spalletti fino ad ora, ma soprattutto testimonia il grande momento di forma degli azzurri che non conoscono ancora sconfitta in campionato. Dieci vittorie su undici ed un solo pareggio, un andamento da Scudetto per i partenopei.

A sorprendere, poi, è la tenuta difensiva della squadra azzurra. Soltanto tre gol subiti alla compagine partenopea, con un distacco notevole anche dal Milan tiene il passo ma ne ha subiti nove (quando manca ancora il risultato finale della sfida contro la Roma).

Merito anche del rendimento super di David Ospina, che sembra aver vinto ormai in maniera definitiva il duello con Meret. Il portiere italiano, infatti, ha giocato soltanto due partite in campionato e due in Europa League, con il colombiano che sembra aver conquistato di netto la fiducia di Spalletti.

Napoli, Ospina ed un rendimento super: spunta il dato

Insomma, il Napoli si gode il portiere colombiano e quello che è un avvio di stagione molto importante, confermato anche dai numeri. E’ evidente che Spalletti veda nell’ex Arsenal un elemento di assoluto affidamento, e dopo la partita con la Salernitana è arrivata l’ulteriore conferma.

I dati indicano che il colombiano sta mantenendo un rendimento importante, forse anche oltre le aspettative. Ospina, di fatto, prosegue un record personale di imbattibilità molto importante. Tra Napoli e Colombia, infatti, l’estremo difensore è arrivato a 737′ minuti senza subire gol.