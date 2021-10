“Ha già iniziato le terapie…”: Osimhen, l’esito ufficiale degli esami

Sospiro di sollievo per Spalletti dall’esito degli esami strumentali di Osimhen di oggi, che hanno evidenziato solo una contrattura.

Dopo il successo netto di giovedì sul Bologna, il Napoli ritorna in campo oggi alle ore 18.00 nel derby della Campania all‘Arechi contro la Salernitana di Colantuono. I granata arrivano al match dalla vittoria contro il Venezia e cerheranno di strappare punti ad una delle due capoliste per continuare la corsa salvezza.

Il Napoli vuole vincere sia per rafforzare il primato che per mettere un po’ di pressione al Milan, che giocherà questa sera all’Olimpico contro la Roma di Mourinho. Spalletti contro i granata dovrà fare a meno di Osimhen, che ha avuto un problema al polpaccio durante l’allenamento di ieri.

Napoli, solo una contrattura per Osimhen. L’attaccante ha già iniziato le terapie

Si attendeva il responso degli esami per valutare l’entità dell’infortunio dell’attaccante nigeriano. Come comunicato dalla stessa società del Napoli, Osimhen ha svolto in mattinata, presso la Clinica Pineta Grande, gli esami strumentali che hanno evidenziato una contrattura del gastrocnemio destro.

Osimhen ha già iniziato le terapie per cercare di rientrare il prima possibile e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Il centravanti potrebbe saltare la trasferta di Europa League contro il Legia Varsavia per poi ritornare a disposizione per il match di domenica contro il Verona di Tudor.