Napoli, c’è una firma partenopea sulla maglia speciale per Maradona

Il Napoli presenterà una maglia speciale per ricordare Maradona: la sua immagine trae ispirazione dai quadri di Giuseppe Klain

Il prossimo 25 novembre si celebrerà il primo anno della scomparsa di Diego Armando Maradona, evento che spaccò il cuore di Napoli come poche volte nella sua storia. Il club di Aurelio De Laurentiis ha deciso di ricordare il Pibe de Oro con diverse iniziative che avranno luogo in occasione della sfida con la Lazio, match di Serie A in programma il 28 novembre.

Allo stadio Maradona verrà presentata la statua dell’argentino e i partenopei indosseranno una divisa speciale. Ieri su diversi social network è circolata una foto, diventata subito virale, di Hirving Lozano con il nuovo completino, sul quale campeggia un’immagine stilizzata di Diego.

Napoli, in arrivo la maglia speciale per Maradona: la firma Giuseppe Klain

Non era un ‘fake’, come ipotizzavano in molti: secondo quanto raccolto da SerieANews.com, il club azzurro sta lavorando a questo progetto da diversi mesi, in collaborazione con l’artista napoletano Giuseppe Klain.

Proprio uno dei suoi quadri, presentati più volte negli ultimi anni in città (anche per il lancio della serie tv di Amazon, “Maradona, sueño bendito”), è riportato fedelmente sulla trama della maglia svelata in anticipo ieri. Un matrimonio tra calcio ed arte per onorare il più grande calciatore di tutti i tempi.