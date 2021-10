Salernitana-Napoli, la mossa di Spalletti sorprende i tifosi

Dalle 18:00 Salernitana-Napoli con Luciano Spalletti che ha optato per alcuni cambi di formazione, che hanno sorpreso soprattutto in attacco.

Il Napoli affronterà questo pomeriggio per l’11esima giornata di Serie A il derby contro la Salernitana. Un match attesissimo dalle tifoserie, ma che in campo vede delle forze nette contrapporsi. La squadra di Spalletti è in cima alla classifica, mentre i rivali lottano per evitare la retrocessione. Una situazione che ha consentito al tecnico azzurro di avere evidentemente serenità per compiere delle scelte di formazione all’insegna del turnover.

Salernitana-Napoli, Spalletti lascia in panchina Insigne: la formazione

Interessante la scelta di formazione di Spalletti. Il tecnico toscano ha optato per un tridente tutto nuovo. In campo sia Politano che Lozano con Mertens centravanti, ma per il derby mancherà il capitano Insigne. Una scelta che ha sorpreso particolarmente poiché non si sospettava, dopo l’esclusione forzata di Osimhen per infortunio. D’altronde l’attaccante napoletano è tra i calciatori maggiormente impiegati in questa prima parte di stagione e dosare le forze è importante.

Nel frattempo, Osimhen è stato escluso dalla sfida, non convocato, per un problema al polpaccio. Gli esami strumentali hanno evidenziato una contrattura al gastrocnemio destro. Non dovrebbe essere nulla di grave e infatti l’attaccante nigeriano potrà essere a disposizione già per domenica prossima, quando il Napoli attenderà il Verona allo Stadio Maradona.