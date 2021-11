Allo stadio in barella: la storia da brividi di Miguel durante Atletico-Betis

Meraviglioso episodio è stato protagonista di Atlético Madrid-Betis. Sugli spalti c’era Miguel, tifoso di entrambe le squadre, su un lettino d’ospedale dall’altro.

Da quando esiste la ‘Fundación Ambulancia del Deseo’ (Fondazione Ambulanza del Desiderio) niente è più uguale. Tutto è più bello. Il progetto è sparso in Europa, ma è soprattutto in Spagna che sta riscuotendo grande successo e la storia del sedicenne Miguel ne è la prova.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Atletico-Betis, la foto più bella è quella di Miguel

Il giovane è affetto da una malattia in stato avanzato degenerativo e cronico. Non gli restano molte cure né soluzioni, se non un palliativo per il cuore ovvero fare ciò che ama. Tra le cose che ama, allora, c’è il calcio e le sue squadre, l’Atlético Madrid e il Betis. I suoi genitori sono entrati in contatto con la Fondazione per rendere più felice una sua giornata e fare in modo che potesse recarsi al Wanda Metropolitano. José Manuel Salas, fondatore dell’Ambulanza del Desiderio, l’ha raccontato e AS ne riporta le dichiarazioni, dopo che la foto del ragazzo ha fatto il giro del web: “Volevamo essere più discreti e soltanto realizzare un desiderio”.

LEGGI ANCHE >>> Aguero, dopo il malore la pessima notizia: lo stop sarà molto lungo

L’ambulanza è partita con Miguel da Murcia e ha impiegato quattro ore per arrivare allo stadio per permettere questo sogno al piccolo tifoso. L’hanno accompagnato due tecnici per il pronto soccorso, un’infermiera e un medico, oltre ai genitori e agli zii. Tutti commossi ed emozionati. L’obiettivo è stato raggiunto. L’allegra camionetta gialla dal 2018 con i suoi incaricati gira tutta la Spagna per realizzare dei sogni, compiere degli obiettivi a chi non ha ormai più autonomia o è in fin di vita. Tutto è lecito e possibile dal passeggiare in spiaggia ad andare a una partita di calcio. Nessuno sa allora come finirà la storia di Miguel, ma sicuramente ha vissuto il suo sogno con una sorpresa a fine match: scendere negli spogliatoi e conoscere e abbracciare tutti i calciatori dal Cholo a Koke. Tutti emozionati, per una giornata indimenticabile.