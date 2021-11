Aguero, dopo il malore la pessima notizia: lo stop sarà molto lungo

Stop di tre mesi per Sergio Aguero, il quale sarà sottoposto a un trattamento al cuore e per monitorare le sue condizioni. L’ha annunciato il Barcellona.

Tristi notizie arrivano dal Barcellona per ciò che concerne Sergio Aguero. L’attaccante argentino si è fermato in occasione della sfida di Liga contro l’Alaves a causa di problemi respiratori. Il giocatore intorno al 40′, infatti, si è fermato chiedendo assistenza medica. Si toccava il petto mentre entrava in campo la barella ma El Kun è riuscito comunque a lasciare il campo camminando. Tuttavia, gli esami svolti poco dopo in ospedale hanno evidenziato un aritmia cardiaca.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Barcellona, Aguero si ferma tre mesi per un trattamento al cuore

I fastidi per Aguero sono cominciati una decina di giorni fa, durante gli allenamenti, e in questo momento gli impongono di stoppare la sua carriera. Il Barcellona ha fatto sapere che il calciatore dovrà cominciare un percorso terapeutico e sarà monitorato per i prossimi tre mesi, per valutare l’efficacia e quindi la ripresa dell’attività agonistica.

LEGGI ANCHE >>> Conte riabbraccia Paratici al Tottenham: pronto lo sgarbo all’Inter

Aguero aveva già sofferto per un’aritmia all’età di 12 anni, ma col tempo è riuscito a gestirla e quindi a fare poi la grande carriera realizzata. Il Barcellona ha precisato così nella nota: “Il giocatore della prima squadra Sergio Agüero è stato sottoposto ad un percorso diagnostico e terapeutico dal Dott. Josep Brugada. Non è a disposizione della squadra e nei prossimi tre mesi verrà valutata l’efficacia del trattamento per determinare il suo percorso di guarigione”.