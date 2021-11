Inter, a gennaio arriva il vice Dzeko: cifre e retroscena

Belotti all’Inter: potrebbe essere questo l’affare di mercato dei nerazzurri in vista della prossima sessione del calciomercato invernale. L’attaccante granata potrebbe lasciare il Torino nei prossimi mesi

L’Inter sarebbe pronta a valutare la possibile cessione di Sanchez per aprire concretamente alla possibilità di mettere le mani su un nuovo vice Dzeko. Un attaccante forte fisicamente capace di far salire la squadra e dare una valida alternativa a Inzaghi qualora dovesse decidere di far rifiatare l’attaccante bosniaco.

Belotti, come sottolineato da diverse indiscrezioni di mercato, rispecchierebbe alla perfezione l’identikit tracciato dal tecnico nerazzurro e potrebbe sposare i colori dell’Inter già a gennaio per una cifra tra i 10-12 milioni di euro. Non è escluso, considerando la scadenza del contratto dell’attaccante del Torino, che Belotti possa lasciare i granata anche per una cifra inferiore ai 10 milioni.

Belotti-Inter, Inzaghi dice sì: si chiuderà solo con la cessione di Sanchez

Come rivelato dal Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, l’affare Belotti-Inter potrebbe chiudersi intorno agli 8 milioni di euro già nel mese di gennaio, ma solamente di fronte alla cessione di Sanchez. L’attaccante cileno, però, guadagna circa 7,5 milioni di euro a stagione e il suo addio sembrerebbe essersi complicato totalmente già nel corso della scorsa sessione di mercato estiva.

Sanchez dovrà convincersi a lasciare il club rinunciando, forse, a parte dell’ingaggio, a meno che l’Inter non partecipi al pagamento del suo ingaggio pur di salutare il cileno fin da subito. Non solo Belotti, non è escluso che l’Inter possa valutare anche il piano B: occhio a Scamacca e al giovane Lucca.