Inter, sollievo rinnovi: in settimana c’è l’annuncio ufficiale

Dopo la vittoria di ieri l’Inter continua a blindare i suoi gioielli ed in settimana dovrebbe arrivare l’annuncio sul rinnovo di Barella.

Le recenti vittorie contro Empoli ed Udinese hanno tranquillizzato la situazione in casa Inter. Il club nerazzurro si affaccia adesso ad una settimana fondamentale in chiave campionato e Champions League. Gli impegni contro Sheriff e Milan mostreranno le vere intenzioni della squadra di Simone Inzaghi.

La dirigenza nerazzurra è al lavoro per blindare i giocatori più importanti della rosa e dopo Lautaro Martinez un’altra stella del club è pronta al rinnovo. D’altronde anche Inzaghi ieri in conferenza aveva chiesto tranquillità da questo punto di vista.

Inter, giovedi è il giorno di Barella

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera nella giornata di giovedi dovrebbe esserci il rinnovo di contratto di Nicolò Barella, giocatore fondamentale e tra i leader della squadra campione d’Italia in corsa. Le parti sono d’accordo su tutto e manca solo la firma sul contratto.

Dopo anche Barella ci sarà da trattare per Marcelo Brozovic: il centrocampista croato ha il contratto in scadenza a giugno ed il suo futuro è una priorità per la società milanese.