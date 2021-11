Allegri, in caso di esonero spunta un altro allenatore ex Napoli

Allegri è chiamato a risollevare la Juventus sin da subito. Mario Mattioli propone Gennaro Gattuso in caso di esonero.

Dopo le sconfitte con il Sassuolo ed il Verona, la Juventus di Massimiliano Allegri è in crisi e nell’occhio del ciclone. I bianconeri, dopo le vittorie di Napoli e Milan, sono distanti dalla testa delle classifica ed dal tunnel oscuro non sembra intravedersi spiraglio di luce alcuno. Il tecnico ed i calciatori sono finiti sul banco degli imputati dopo i risultati piuttosto deludenti in campionato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Post Allegri, Mattioli propone Gattuso

Sulla questione Juventus è intervenuto anche il giornalista Mario Mattioli. In diretta a ‘Radio Radio’, il collega ha rilasciato alcune dichiarazioni: “A parte Dybala, la Juventus è il nulla dal punto di vista calcistico. Non so come si possa uscire da una situazione come questa. Di sicuro Allegri dovrà fare dei tagli per mettere sangue in questa squadra”.

LEGGI ANCHE >>> La tripla mossa di Allegri: rivoluzione immediata contro lo Zenit

“L’allenatore ha un compito durissimo. Aspetto la prossima partita contro la Fiorentina, due anni senza allenare si fanno sentire. Nel caso ben venga un Gattuso“. Un giudizio netto che lascia poca interpretazione. La Juve è chiamata, ora, a rispondere subito in Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo.