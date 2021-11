La tripla mossa di Allegri: rivoluzione immediata contro lo Zenit

Allegri scalda i motori per la sfida tra Juventus-Zenit, match decisivo per la possibile qualificazione anticipata agli ottavi di finale di Champions League. Occhio alle possibili novità di formazione

Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Zenit, ha fatto il punto della situazione per cercare di spingere il piede sull’acceleratore per superare un momento decisamente negativo in casa bianconera. Il tecnico ha confermato le enormi difficoltà, ma ha confermato l’importanza della sfida contro i russi per cercare di strappare il pass d’accesso alla prossima fase della massima competizione europea.

Una qualificazione che permetterebbe alla Juventus di concentrarsi in vista del proseguimento del campionato per cercare di risalire la china dopo la doppia sconfitta consecutiva contro Sassuolo e Verona. Allegri potrebbe correre già ai ripari e variare totalmente alcune mosse già dalla sfida contro i russi.

Juventus-Zenit, la tripla novità di Allegri: tornano De Ligt e Chiesa

Allegri si affiderà al ritorno di De Ligt e Chiesa dal primo minuto. Possibile ritorno in campo anche di Locatelli al fianco di Bentancur, con esclusione di Arthur e Rabiot dal primo minuto. In attacco possibile ballottaggio tra Chiesa e Morata per affiancare Dybala. Qualora l’ex Fiorentina dovesse occupare il ruolo di attaccante, Bernardeschi e Rabiot si giocheranno una maglia da titolare per il ruolo di esterno sinistro. Le probabili formazioni della sfida tra Juve-Zenit:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Chiesa; Morata, Dybala

Zenit (3-4-2-1): Kritsyuk; Lovren, Chistyakov, Rakitsky; Sutormin, Barrios, Wendel, Karavaev; Malcom, Claudinho; Azmoun