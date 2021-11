Follia in Brasile: tifosi entrano in campo e distruggono l’impianto VAR

Immagini molto forti giungono dal Brasile. Protagonisti i tifosi del Gremio, dopo la sconfitta subita per mano del Palmeiras.

Attimi di pura tensione in Brasile. Il calore del pubblico sudamericano da sempre affascina tantissimo addetti ai lavori e giocatori, soprattutto quando questi ricercano lo stesso calore anche in esperienze europee. La verità è che tra Brasile ed Argentina, la passione per il calco è unica ed irripetibile. Eppure, quello stesso fervore può trasformarsi anche in qualcosa di ben diverso dall’amore verso la propria squadra di calcio.

E cosi, proprio in queste ore, sono giunte immagini molto forti che arrivano proprio dal Brasile. Protagonisti i tifosi del Gremio, che hanno dato il là ad un atto di puro vandalismo che sta indignano non soltanto il paese carioca ma anche il resto della comunità calcistica internazionale.

Brasile, gesto folle dei tifosi del Gremio: distrutto l’impianto VAR

Il tutto è nato a ridosso del triplice fischio del match che vedeva in campo, preso l’Arena do Grêmio di Porto Alegre. In un momento già di per sé molto complesso per i padroni di casa, nel pieno di una crisi di risultati e con ben sei sconfitte nelle ultime dieci partite, i tifosi si sono lasciati andare con un gesto assolutamente da condannare.

Una volta terminata la partita col Palmeiras, che ha visto gli ospiti imporsi per 3-1, i supporters padroni di casa hanno ben pensato di invadere il campo, dirigersi verso la postazione dedicata al supporto VAR per l’arbitro e distruggerla letteralmente. Il tutto legato anche ad un gol annullato dall’arbitro proprio grazie all’ausilio del supporto tecnologico.

Immagini che stanno facendo il giro del mondo, e che mostrano tutta la furia dei tifosi del Gremio intenti a devastare l’impianto VAR. Ora per la squadra allenata da Vagner Mancini potrebbero essere presi dei provvedimenti molto duri.