Juve, Allegri punzecchiato dai giocatori: all’allenatore arriva una richiesta

Negli spogliatoi del Bentegodi c’è stato un forte confrontro tra Allegri ed i calciatori della Juve, che hanno fatto una richiesta.

Queste prime undici giornati di campionato hanno già evidenziato la profonda crisi della Juventus. I bianconeri sono al nono posto in classifica e la vetta dista ben sedici punti. Domani sera ci sarà il match di Champions contro lo Zenit per cercare di chiudere il discorso qualificazione agli ottavi.

Dopo un inizio shock, Allegri sembrava che avesse trovato una squadra ma le ultime sconfitte con Sassuolo e Verona hanno riportato a galla tanti problemi strutturali. A termine della gara contro i veneti c’è stato un acceso confronto tra la squadra bianconera e il tecnico toscano.

Juve, i calciatori chiedono più coraggio ad Allegri

Come quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, alcuni calciatori juventini hanno chiesto ad Allegri di mostrare più coraggio a livello di fase di gioco. Il restare compatti dietro per poi ripartire sta portando anche ad una scarsa vena offensiva. La Juventus ha segnato solo quindici reti in questo inizio di campionato.

I giocatori della Juventus hanno evidenziato che bisognerebbe cercare d’essere più offensivi per dare un ‘calcio’ a questa crisi. Contro il Verona solo Dybala ha cercato d’invertire l’andamento della gara. La ‘Vecchia Signora’ sarà in ritiro fino a sabato, sperando che contro Zenit e Fiorentina arrivino due vittorie.